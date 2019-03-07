遭壯陽藥盜用院徽亂掛名 彰基要提告

2019-03-07 20:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕「有了日本藤素，每個男人的性能力和床上的表現都會讓女人瘋狂。」最近網路瘋傳一則販售藍色小藥丸的壯陽藥廣告，浮誇聲稱能讓人感受欲仙欲死的性享受，網站還掛上彰化基督教醫院院徽，用醫院當背書，彰基擔心名譽毀損，今天會同警方到超商取貨、拍照存證，並且通報彰化縣衛生局，彰基擬以業者假借彰基名義為商品背書為由，擬提出詐欺告訴。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，食藥署已經驗出藥物含壯陽成分，是威而鋼偽藥。由於網站IP在阿拉伯聯合大公國，衛生局將循特殊管道追查販售人，一經查到販售人，將依涉及違反藥事法嚴辦。

這則「日本藤素」的網購廣告，打出能幫消費者成為一個完美的戀人的噱頭，誇大日本藤素是唯一的一種100％純天然、安全、有效的男性功能藥物，可以解決男人性生活中的尷尬難題。只有日本藤素可以帶給男性朋友更多的男性魅力，並且不需要醫生處方，稱聲這是因為日本藤素結合了天然成分和被臨床證明有效的濃度值。

廣告內容還誇大「日本藤素」通過臨床實驗，藥物是完全安全，還通過科學的證明和專家的批准，附上使用者的心得回饋，其中一則回饋文書寫著「只有日本藤素解決了我的問題！它給我帶來了堅強、持久的勃起，大大提高了我的性驅動力！日本藤素真的很有效！」

廣告內容把藥物說得神奇，還有彰基院徵圖案，彰基擔心誤導民眾，今天採取檢舉和通報動作。

彰基副院長暨發言人周志中醫師說，彰基與這家廠商絕無合作關係，網站醫療廣告涉及誇大不實，更假借彰基名義為其商品背書，這部分也涉及刑法詐欺，醫院已向彰化縣衛生局、卦山派出所檢舉，醫院保留法律追訴權，不排除提告。

彰基法務指出，因為業者不是把彰基logo當作商品的商標，而是假借彰基名義為商品背書，涉及詐欺的爭議，這部分建議醫院提告，而商品違反公平交易法，醫院會向公平交易委員會檢舉，另外，網站內容涉及誇大不實的醫療廣告，同時也向衛生局檢舉。

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