絲瓜人工授粉 瓜農：溫柔一點成功率高

2019-03-07 19:40

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南絲瓜進入春瓜生產期，因等不到蜜蜂瓜農要仰賴人工授粉，瓜農說，人工授粉要掌握快與準外，更重要是溫柔一點，成功率才高，否則白忙一場。

斗南是國內主要絲瓜產區之一，絲瓜專業區有百餘公頃，集中在斗南大松與斗六板橋一帶，土質、環境適合，絲瓜品質佳，在市場受到極高肯定。

斗南瓜農陳威澄隨手摘下一朵雄蕊，快速的去沾雌蕊，一下子換沾另一朵雌蕊，陳威澄表示，絲瓜花壽命只有一天，上午最盛開，午後花瓣開始萎凋，不易授粉，所以人工授粉要在中午前完成，結果率才會高。

陳威澄說，授粉後約1、2個小時就能看出是否成功，授粉成功的雌蕊顏色會變咖啡色，授粉成功並不代表這株果實會順利成長，有可能會因授粉不完全變成畸型果，所以授粉時要考量天氣、風速、濕氣，下雨天、風太大都不適合，還有因雌蕊很脆弱，太用力碰觸就整株掉落，授粉白忙一場。

蜜蜂授粉會鑽進雌蕊蕊心，成功率百分百，而且因為授粉均勻果型優，陳威澄表示，天然ㄟ尚好，因環境、氣候等因素，野蜂群銳減，等不到蜜蜂還是要用人工授粉，否則沒有絲瓜可收成，斗南農會為幫瓜農解決授粉問題，正在進行養蜂計畫，期待計畫能成功，屆時不僅解決瓜農授粉問題，還可增加產量、提升品質。

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