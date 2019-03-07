紅綠燈警告病情惡化！ 中榮結合AI創病情惡化預警系統

2019-03-07 23:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總結合人工智慧推出病情惡化預警示系統，是國內首家醫院以院內數據為住院病人做病情預警，中榮統計過去10年共10萬筆住院資料，分析六大生命徵象指標，計算病情惡化風險分數，以紅黃綠燈號顯示電子儀表板，提醒醫護及早介入治療，預防惡化、死亡，今年2月正式上線用於全院住院病人。

台中榮總醫院長許惠恒指出，不同於其他醫院發展AI大數據分析用於門診，中榮與東海大學、人工智慧學校合作，分析院內的住院病人，發展出預測病人未來6至12小時惡化風險的早期檢視系統，更貼近病人與院內醫療狀況。

病情惡化預警示系統以紅黃綠燈號及分數顯示，醫護人員一眼就明白，立即介入治療，預計一年至少預防近千名病患因病情突然惡化，甚至死亡的風險，尤其在夜班、假日醫療人力較少，醫護人員一看燈號和分數，就能立刻介入治療。

台中榮總品管中心主任、胸腔科醫師吳杰亮指出，該系統是統計院內10年來、4萬個病人共10萬筆住院資料，從急診到入院期間所有監測的血壓、心跳、血氧、體溫、意識狀態、入住科別等資訊，透過人工智慧運算及傳統統計分析等，針對非預期死亡、急救、或需轉加護病房照護結果，預測住院病人的病情惡化風險係數。

院方2月起已全數上線用於全院1500床病人，每小時拮取病人生命徵象，重新統計算分，即時風險評估，不同於一般醫院使用他院或國外風險數據評估，以院內數據更符合院內醫療情形，現在電子儀表板設於醫療站與工作推車，未來將進一步放在床頭卡、或簡訊通知醫護。

吳杰亮舉例，之前一名肺癌末期病人住院，因為小便滯留，一直上下床如廁，原本呼吸困難更加重，警示系統顯示他變紅燈8分，趕緊為他裝導尿管導尿，不久風險就降為綠燈3分；還有一名急性胰臟炎病人，風險上升到橘燈8分，發現是疼痛造成心跳、血壓不穩所致，給藥止痛後也降到綠燈2分，提升病人安全。

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