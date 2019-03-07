林佳龍質疑「水庫19年黑暗期」 翡管局：中研院長年研究

2019-03-07 20:10

〔記者周彥妤／台北報導〕交通部長林佳龍今天（7日）說，台北翡翠水庫管理局認為雪隧完工後，讓翡翠水庫水質歷經19年黑暗期，建議北宜直鐵計畫避開集水區，他質疑此話是否正確，更指不該用這樣一句話帶過。台北翡翠水庫管理局回應，這是中研院2、30年調查研究，說法站得住腳，並非一句話就交代過去。

林佳龍今天至宜蘭關心縣內重大交通建設提到，北宜直鐵的工程計畫，一路走來這麼多困難，雖要兼顧交通跟環保，但只要有心，一定能找到共識，既然工程涉及環評，計畫送去環保署審查時，會不會被退回來，一定要納入考量，相信在行政院政務委員吳澤成進行跨部會溝通後，政府單位的意見應該會比較一致。

林佳龍說，尤其北宜直鐵工程涉及水源的問題，他要求同仁應該要再去釐清，台北翡翠水庫管理局所謂雪隧完工後，水庫水質有19年黑暗期，他質疑是如此嗎？北宜公路可能有污染他知道，雪隧完成之後應該比較好，翡管局不能再這樣一句話帶過，站在管理局立場工程當然是不經過集水區最好，所以鐵道局應該要有科學數據去說服。

林佳龍認為，蓋北宜直鐵，不能花了錢卻沒效率，地方期待是距離較短，速度較快的新方案一，其實是接近國道5號的路線，雪隧都通了，地質應不會有問題，無特別的困難，環評也可以的話，新方案一應該優先考量

台北翡翠水庫管理局副局長李延財則說，局內之所以會指雪隧完工後，翡翠水庫水質有19年黑暗期，說法來自中研院歷經2、30年調查，包括12年施工造成污染，以及耗費7年各方齊心協力，才恢復施工前的水質，因此不是單純一句話交代過去，而是歷經長期的調查研究。

李延財說，翡翠水庫是大台北地區5、600萬人的飲用水，基於保護水資源，外加已有前車之鑑，才希望北宜直鐵計畫避開集水區，否則不僅影響水質，更會發生水庫淤積等無法逆轉的環境生態問題。

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