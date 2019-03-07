行動化學車開進義方國小 布袋戲大師用戲偶教玩科學

2019-03-07 18:05

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市教育局行動化學車、跑跑分析車今天下午首度開進瑞芳區義方國小，義方國小是巡迴新北市的首站，共計將巡迴新北24場次；新北市教育局邀請台灣布袋戲大師陳錫煌，現場完成世界上首度公開的布袋戲偶玩科學高難度表演。

新北市教育局與淡江大學合作辦理邁入第7年，開場嘉賓由布袋戲大師陳錫煌，首度跨界合作現場表演布袋戲偶如何玩科學，不但能看到傳統藝術的魅力，也將科學與藝術做最完美的結合。

行動化學車把3項廚房科學帶進校園，包括利用廚房唾手可得的醋與小蘇打做成的簡易酸鹼指示劑檢測活動「美味ABC」、進行酸鹼中和與氧化還原科學原理的「爆炸包」，以及教學生如何分類廚房常見的塑膠種類及回收方式的「考塑一百分」。

義方國小六年忠班學生余玟葶興奮地說：「我很期待行動化學車的到來，因為它為我們帶來新奇又有趣的實驗，最令我印象深刻的是各種指示劑上好多顏色，讓我看見化學實驗有趣的一面，大開眼界！」

教育局長張明文說，讓學生親手做、親眼看、親耳聽的實際體驗方式，是未來的學習趨勢，還能從中瞭解繁複的科學原理，藉此加深學生對科學原理的印象，提高對科學議題的興趣，啟發更多創造力，也呼應新課綱自然科學領域強調的「探究」及「實作」精神。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/