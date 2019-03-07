隱身市區的綠色圖書館 竹市高峰植物園邀民眾拜訪春天

2019-03-07 15:58

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市隱身在市區的高峰植物園有如一座「綠色圖書館」，佔地16公頃，卻擁有植物多樣性且密集度高，樹種超過上百種，是最佳植物圖書館，市府城銷處近日也完成指示牌、導覽地圖、廁所等設備翻新，更製作37種植物的解說牌，原訂本週六舉行的拜訪春天高峰植物園探索活動，順延到16日舉行，邀請市民來場森林秘境探索之旅。

市府城銷處表示，高峰植物園建於1932年，原本是培養樹苗供給各單位機關種植的苗圃，如今成為多樣性的原始森林環境，因具歷史，園內已有上百種不同樹木，像肖楠、馬尾松、濕地松、相思樹、樟樹、檸檬桉、錫蘭橄欖、麵包樹、第倫桃、芒果、楓香、印度紫檀、福木、刺竹、麻竹、綠竹、棍棒椰子、肯氏南洋杉、小葉南洋杉、蒲葵、茄苳、台灣赤楠、廣東油桐、阿勃勒、黃連木、烏心石、海檬果、光蠟樹、火焰木、白千層、尤加利、大葉桃花心木、羊蹄甲、朴樹、楊梅、鵝掌柴斗，都是山林間寶貴可見的資源，更有超過廿年的高大樹木群，就像座綠色圖書館般。

城銷處表示，高峰植物園有三寶「健行芬多精，駐足聽鳥鳴，閱讀森林賞溫室」，且因位在市區，有如都市一塊綠色淨土，日前已完成導覽解說牌更新，也設置方向指標牌和廁所及木棧道等硬體設施整修，提供民眾閱讀森林及「森」呼吸健走的環境。

目前園內可分健行、野餐、教學等三條步道，內有數條分支小徑，健行約需1到2小時可走完，園內多樣生態，值得留半日時間駐足，能夠於喧囂城市中偷得浮生半日閒。

此外，植物園內也有座植物溫室，是教學及觀賞小型植栽的良好地點，市府也重新整理，新植植武竹、虎尾蘭、酒瓶蘭、鐵線蕨、蘆薈、金邊龍血樹、竹芋等樹種，讓市民及遊客能夠更深入了解各種植物樣態。

原定本週六舉辦，順延到16日舉行的拜訪春天活動，除在十八尖山有闖關遊戲外，也有高峰植物園專業人員定點導覽，邀請市民來體驗原始森林、漫步在幽靜小路，享受大自然芬多精。

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