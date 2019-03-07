沒看到台灣燈會「阿凡達生命樹」沒關係 它在這裡繼續發光

2019-03-07 15:53

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年台灣燈會在屏東獲得各界好評，閉幕後還讓不少人直呼「看不夠！」燈會期間縣府也陸續接獲借展邀約，隨著燈會熄燈，屏東縣政府原民處長伍麗華今天分享了南島原鄉燈區的燈飾移置規劃，其中被列為打卡熱點的「生命樹」未來將座落屏東縣體育館前，夜間也將點燈繼續陪伴縣民。

15公尺高的「生命樹」，就像同電影阿凡達裡面的場景，垂掛的串燈及樹幹中的燈光一層層向上亮起，超級吸睛，是今年台灣燈會南島原鄉燈區的人氣王，另外還有象徵祖靈之眼的「Mata的線索」、運用織帶編織的「織紋原藝」、以鐵建創作流水樣貌的「喝水想源頭」等，展現南島原鄉的特色與創意。

屏縣府原民處長伍麗華說，今年台灣燈會的南島原鄉燈區，以整個南島語系來構思呈現原住民文化，並由在地原民藝術家參與燈飾創作，且燈飾達到永續保存的目標，這是台灣燈會30年來在原住民燈區不曾有過紀錄。

伍麗華說，南島原鄉燈區從南島文化、台灣原民為發想設計，將琉璃、圖騰、族語、原住民精靈等元素透過藝術勾勒出奇幻般的異想世界，精彩的燈飾不僅吸引民眾打卡也收到許多單位借展邀請，考量搬運與燈飾與在地的連結，已針對大型燈飾規劃相關移置作業。

伍麗華說，「生命樹」將放置在屏東縣體育館，並在夜間亮燈，必須透過倒影呈現的「Mata的線索」將座落屏東公園湖畔，同心圓則會放在縣府，「琉璃森林」移置墾丁福華飯店，「雄豬戰起」、「百合花的守護」將移置長治百合園區，而「織紋原藝」、「光合作用」等將移置吾拉魯滋部落，另外「喝水的源頭」則將借展，民眾可以在桃園農博看見。

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