老樹不保事件頻傳 福田樹保基金會展開「搶救老樹大作戰」

2019-03-07 13:46

〔記者蘇福男／高雄報導〕全台各地頻傳老樹不保事件，福田樹保基金會

展開「搶救老樹大作戰」計畫，如有樹齡逾60年以上、種植在教育文化設施

的生病老樹，都可向該基金會求援，樹醫團隊將為老樹提供公益專業救治。

福田樹保基金會執行長邱慧珠表示，老樹是珍貴文化資產的一部分，許多地區都有著老樹的身影，有些被忽略、漠視，因缺乏專業照護，小病未及時處理而成大病纏身，形成許多公共區域的安全隱憂，協助第一線人員建立樹木正確的養護概念，營造人與樹可以共生共存，是該會持續努力的目標。

她說，該會長年搶救各地的病、老樹群，已累積超過200例搶救老樹的案例，其中，以木材腐朽的危害居多，其次是生育地不良及靈芝根基腐等問題，基金會除提供病樹的專業診治，今年更著重於「陪伴」， 希望協助樹主人盤點老樹的在地人文資源，例如推廣老樹故事、製作老樹地圖等，共同打造老樹的友善環境，基金會也會要求樹主人全程參與施作過程，並承諾術後養護責任，共同維護老樹的健康。。

福田樹保基金會表示，凡病樹樹齡在60年以上（必要條件），另符合種植在教育文化設施、屬於台灣原（特）生種樹木、縣市政府列管老樹、具珍貴文化紀念指標、樹病須專業治療、樹主人配合意願等七大評估指標之一，均歡迎提出申請，通過審核樹醫團隊將為老樹提供公益專業救治，即日起至4月3日受理申請，詳情可瀏覽www.futien.org.tw網站，並至指定網頁完成線上申請。

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