雲林縣民罹癌率攀升 這3種癌症死亡率高於全國平均值

2019-03-07 12:53

〔記者林國賢／雲林報導〕癌症與慢性病是國人主要死因，雲林縣衛生局指出，縣民所有癌症死亡率由91年的每十萬人口226.8攀升至106年的296.7，遠高於台灣地區的203.9，其中肝癌、口腔癌、結腸直腸癌都有增加，民眾要多加留意飲食及生活習慣。

衛生局指出，肝癌、口腔癌、結腸直腸癌近年都呈現增加趨勢，其中106年結腸直腸癌死亡人數213人，每十萬人口死亡率30.8，高於台灣地區的24.7，口腔癌死亡人數163人，每十萬人口死亡率23.5，遠遠高於台灣地區的12.1。

衛生局長曾春美表示，隨著醫療進步，癌症若能及早發現及早治療，可獲得不錯療效，衛生局自94年開始以社區公衛群、醫療群模式辦理整合性社區健康篩檢，居住偏遠及醫療較為貧瘠之鄉鎮民眾，獲得多樣性的疾病篩檢及提昇自我健康照護觀念，成效不錯，今年將於本月16日正式起跑，「相招來檢查，身體卡麥差」，歡迎民眾踴躍參加。

曾春美說，健檢項目服包括第一階段的篩檢服務：成人健康檢查抽血項目（飯前血糖、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、肝功能、腎功能、三酸甘油酯）、尿液檢查、B、C型肝炎篩檢、子宮頸癌、口腔癌、大腸直腸癌：第二階段的醫師解說報告、保健諮詢、健康講座及異常個案轉介。

因應高齡化社會，加強對年長者的健康把關，結合「65歲以上長者健康檢查補助計畫」，針對65歲以上長者加驗：AFP甲型胎兒蛋白、T4甲狀腺素、TSH甲狀腺刺激素男性、EKG心電圖檢查、失智症量表篩檢。

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