水情拉警報 新竹亮黃燈拼月中完成春耕插秧

2019-03-07 11:01

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣水情拉警報，經濟部今天上午赴行政院院會報告「全國供水情勢及因應作為」指出，新竹地區自3月4日起水情燈號轉為黃燈，實施自來水減壓供水措施，行政機關及國營事業停止使用自來水供應噴水池等非必要或非急需性用水，另外高雄地區因降雨減少，高屏溪流量持續下降，水情燈號也同步調整為綠燈水情稍緊，已完成整備地下水與伏流水備援設施，隨時可上場因應。

經濟部表示，面對極端氣候降雨不確定性，除持續與中央氣象局及國防部密切聯繫，把握降雨機會加強辦理人工增雨作業，將持續與農委會等相關部會及地方政府、供水、用水單位依據不同降雨狀況採行必要之因應措施，短期以3月中旬前協助主要灌區春耕插秧完成，長期以5月豐水期來臨前不進入分區供水為目標，也籲請全國民眾共同一起來節約用水。

經濟部指出，由於去年11月迄今降雨低於平均值，經濟部已提前因應加強節水，以穩定枯水期供水需求。

經濟部在院會簡報說明，桃園以南107年冬季至108年春季降雨低於平均值，致西部地區水庫蓄水量目前僅2到5成，水利署及各區水資源局自去年8月迄今已召開38次水情檢討會議，專人日日監看、水庫總量管制、協調各部會採取跨區域調度、產業節水、農業加強灌溉管理及施作4次人工增雨等因應措施，順利完成107年各地區農業二期稻作供灌收成，108年一期稻作亦開始供灌，目前民生及產業正常供水，中央氣象局預估未來一季降雨接近正常，將嚴密監控水情滾動檢討。

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