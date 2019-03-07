法國麵包台灣味！法國青年結緣石碇書屋 研發香菇米麵包

2019-03-07 10:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕27歲的法國青年文森（vincent）以打工換宿方式遊歷各國，一個月前來到台灣，因緣際會認識石碇螢火蟲書屋負責人葉家豪，他對葉家豪經營親子陪讀和地方文化創生的理念很感興趣，停留石碇期間，除了向社區小朋友介紹法國的歷史文化，也教大家如何製作法國麵包，並融入台灣米食文化特色，研發出特別的香菇米麵包。

葉家豪說，文森在法國南方的鹿明尼大學主修微生物學，有一半的南歐血統，家住庇里牛斯山旁、距離坎城與西班牙朝聖之路不遠的鄉下，葉家豪告訴他，就像台灣也有一條朝聖之路，從新北市深坑到石碇宗教園區，為淡蘭古道基隆河與十八重溪的路網結點，現位為石碇區中民里的石碇螢火蟲書屋就在十八重溪舊址。

文森從網路上看到石碇螢火蟲書屋的辛苦經營歷程，他也一起參與，文森跟著葉家豪踏上淡蘭古道，並且協助環境清理和綠美化，文森剛好與葉家豪都是學微生物培養的，兩個人還在十八重溪森林裡找天然酵母菌，在鄰近靈芝農場實驗室做菌種分離，再用鄰居支援的葡萄酒玻璃瓶存放酵母，嚐試一起製作麵包。

葉家豪說，做麵包對法國人來說是家常便飯，文森說就像台灣的草仔粿一樣，擁有歷史文化情感，倆人想把台灣米和香菇也融入麵包中，但嚐試十多次才成功，文森並且教社區的小朋友認識法國文化，他說他的祖先曾參加清法戰爭攻打台灣，在台灣的1個多月停留期間，有機會想到基隆的法國公墓參觀追思。

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