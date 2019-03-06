「台南菜市長」慶改版 消費滿額送養生茶

2019-03-06 23:34

［記者王涵平／台南報導］台南農特產銷售平台「台南菜市長」設置滿4年，加入的消費者與新農人逐年增加，農業局即日起改版提升服務品質，消費滿額送養生茶。

農會輔導科長郭德偉表示，地產地消平台「社區菜市長@臺南」104年5月成立，取菜點由新營民治1個取菜點，至今已達8個取菜點包括新營民治、安平永華、東區林森、永康大成、農會安南、新市農會、南應大及成大合作社，服務數千名消費者，供貨至平台銷售的台南新農人超過100位。

今年與台南應用科技大學資訊管理系師生及合作廠商共同開發出新的網站版本，以「台南菜市長」的名稱在本月嶄新亮相，為方便記憶，網址特別採用中文網址https://台南菜市長.tw。

農業局指出，因應農友上架品項越來越多元豐富，商品目錄增加「品項分類」，如蔬菜區、水果區、雜糧區、好米區、加工品區、飲品區等，消費者購物更清楚方便；也引進產品品質的評分制度，如果覺得農友提供的產品很優質，可以給予5顆星滿分的「品質評價」，增加消費者與生產者的線上互動。此外，會員註冊十分簡便，可透過臉書及google的帳號登入，僅需幾秒鐘的時間即可完成註冊。

農業局指出，為慶祝改版開幕，凡開幕期間（3/7至4/17）購物滿200元，即送價值達30元的養生茶包，數量有限，送完為止。

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