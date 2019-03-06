他讓池上斷層聞名國際 遺孀參觀「以夫為名」地牛館大感動

2019-03-06 20:40

［記者王秀亭／台東報導］法國知名地質學者安朔葉博士長年在台灣進行地質研究，讓池上活動斷層登上世界舞台，池上鄉公所甚至以安朔葉作為花東縣界旁池上地牛館的英文命名，安朔葉遺孀妮可拉（Nicole）及法國在台協會代表在地牛館開館後，今天下午首度到池上參觀，妮可拉對鄉公所的做法大為感動、深感珍惜。

法國地質學家安朔葉教授（Professor Jacques Angelier）在1981到2009年間，每年來台從事地質研究1至2星期，幾乎不曾間斷，研究特別集中在花東縱谷，尤其在池上斷層的研究，帶領台法研究團隊，發現池上斷層地表的出露位置、確立斷層為活動斷層、量測建立斷層滑移率、發現斷層有季節性鎖定的特性，讓池上活動斷層在地質界有高知名度，每年甚至有來自各地研究地質的師生拜訪池上。

池上鄉長張堯城說，安朔葉博士在池上研究過程中，也指導大坡國小「會走路的溜滑梯」，和錦園大排活動斷層露頭的觀察紀錄及導覽，吸引池上人對池上斷層的注意與重視，並幫忙尋找斷層露頭、協助野外測量等。安朔葉於2010年過世，為表達池上人對他的紀念，在花東縣界旁打造地質博物館，複製、展示安朔葉博士捐贈給中央研究院的手繪地質景觀及研究成果，兩年多年前開幕迄今。

安朔葉遺孀妮可拉、家人與法國在台協會、台法學術交流學會人員近50人，今天下午抵達池上，張堯城與池上各界友人以原住民族迎賓舞蹈，池上米製作的茶點迎接，並導覽紀念館內設計及展品說明。

妮可拉參觀後，直說感動又珍惜，法國在台協會學術文化處副處長雷伯諾則說，這個地方強化了台灣與法國之間的長期互動。

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