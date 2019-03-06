愛犬當街遭大狗咬死 悲傷飼主盼早日抓出牽狗落跑婦

2019-03-06 17:26

〔記者周彥妤／台北報導〕新北市汐止一名林姓飼主，3日牽著養了6、7年的馬爾濟斯犬Momo在家附近散步，就在彎腰清理狗便時，一名牽著大狗的婦人經過，愛犬瞬間遭大狗咬死，婦人竟無動於衷牽著狗快步離去。同為Momo飼主的張小姐出面受訪，憶起愛犬難掩悲傷，指事發當時還在家中開心聊天，接到Momo死訊錯愕不已。

張小姐下午出面受訪表示，3日晚上約10點多左右，父親帶著Momo在汐止火車站遛狗，就在彎下腰撿拾狗大便時，對巷瞬間衝出一隻由一名婦女牽繩的大狗，下一秒Momo的頭就在大狗嘴巴中，Momo被甩出去後，爸爸還被大狗咬到褲子，當下跟婦人說「你的狗怎麼咬我的狗！」，婦人沒回應半句話，就加快腳步離開現場，爸爸於是趕緊把小狗抱去醫院急救。

張小姐提到，現場目擊證人說Momo被咬就奄奄一息，不斷抽蓄，身上都是血，好像當下就走了；她語帶哽咽說，帶著Momo在事發地遛狗6、7年，從來沒發生過類似事件，記得事發當時，自己還在家裡還開心聊天，突然接到爸爸語無倫次的電話，只聽到關鍵字「MOMO好像死了！」

至於婦人的特徵，她說，婦人微胖，當天穿短褲，淺色上衣；對方的狗則是中大型的短毛犬，毛色偏向咖啡、黑色，嘴巴、手腳有點白白的，約15至20公斤，高度約在婦人的膝蓋、大腿旁。

張小姐也說，調閱監視器尋問左鄰右舍，大家都說有看過這個婦人，每天都是差不多這個時候出來遛狗；4日報警後，目前警方還在調查中。

張小姐難過表示，一般飼主遛狗都有認知，狗會互聞，飼主通常會抓繩子，以防狗往外衝，遛狗這麼多年都是同一個地點，每天2、3次，不料卻發生這種憾事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/