勞資鬥法 空服員工會聲明上訴 華航尊重法院兼顧員工

2019-03-06 17:32

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園市空服員職業工會3年前發動中華航空空服員罷工，與華航協議提高外站津貼，但工會不滿資方違反「禁搭便車」協議，向法院求償，台北地院卻判工會敗訴。工會聲明，勞資雙方資源極度不對等，連法律也不為勞工發聲，將繼續上訴，也將隨時備戰。華航表示，工會團結不能剝奪員工平等權，尊重法院兼顧所有員工。

華航聲明，尊重員工權益團結主張，但不能剝奪員工平等權，當時協議並非團體協約，且工會主張禁搭便車，國內外學者與法院判例不支持，因名義上雖為保障工會團結權，實務上卻造成同工不同酬，一年差距十五至廿萬元，籲工會在促進權益上關照所有員工。

華航並強調，台北地院這次判決動見觀瞻，尊重法院兼顧法理與實務面，在保障複數工會已為勞工取得更優渥的薪酬條件的同時，也從法律仲裁紛爭的善良、公正原則出發，兼顧華航公司內部所有員工的幸福。

但工會聲明，華航罔顧誠信，違反禁搭便車條款，逕自提高非會員外站津貼，經勞動部認證是違法的不當勞動行為後，工會依據協議向法院提起追討會員差額的民事訴訟，台北地方法院竟駁回，工會實難苟同。

工會指出，罷工是勞工最後的合法抗爭行為，也是為權益、為尊嚴的背水一戰，禁搭便車條款的重要性即為消弭勞工投機心態，讓工會得以對抗資方分化、促進勞工行使團結權，也是法律承認的特別差異條款。

工會表示，當時協議由時任勞動部長郭芳煜主持見證，具法律效力，但華航迄今已有四項訴求跳票、三項部分履行，法院竟因不符團體協約法而判定無效，足見國家與法律不保障工人戰果，工人必須不斷戰鬥。

工會強調，勞資互信基礎已蕩然無存，工會不僅將持續上訴，且將更加堅定並準備周全，隨時備戰。

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