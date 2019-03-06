逃生門上逃生動線標示 今起在香園宿舍變成「號誌」

2019-03-06 16:40

［記者黃美珠／湖口報導］我們看慣了逃生門上所貼的逃生動線標示，從今天起在財團法人台灣省私立香園紀念教養院的院生宿舍內竟然全部都變成了「號誌」！

原來是院方考慮到他們安置的院生中有不少是視障或聽障人士，就算真的發生狀況，他們也眼不能看、耳不能聽下，恐怕會錯失及時疏散的黃金時間，於是在扶輪社資助下，全部改成同具閃爍和語音警告功能的設施，讓院生的生活安全多了一份保障。

香園紀念教養院院長黃慧玉說，該院目前總共有171名安置院生，除了10個成年且有獨立自主能力者住在社區，其他161人都安置住在院內宿舍。這棟宿舍地下1層、地上有4層之高，而他們當中有些是視障者，有些是聽障者，對於意外的敏感度不如常人。

有鑑於過去曾經發生過的長照機構火警等意外，該院認為有必要未雨綢繆從硬體設施上做改變，以保護這些院生。

在台北西門、台北東方2個扶輪社資助下，他們花了約60萬元，全面更新了原來宿舍區內的逃生引導指標，把這些傳統只是平面式的標示，變成了會閃爍、還會發出警告語音的「號誌」，就是希望最好不要發生萬一的狀況，但是一旦發生了，前述的視障者也可以聞聲尋找逃生出口，聽障院生則可以因為看到燈光的閃滅，而即時察覺到緊急狀況的來到，進而順著閃滅的燈光找到生天。

這套「閃滅兼語音避難引導系統」今天下午舉行捐贈儀式，他們非常感謝前述2個扶輪社的仗義相助。

不過黃慧玉也直言，他們整個院區還有另外3棟大樓，這些都是院生白天上課、操作、以及做其他活動的場所，也一樣有前述安全上的改善必要。他們將持續努力募款，也希望社會善心各界能解囊，支持他們做對且安全的事。

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