植樹月開始了！林務局新竹林管處送出1200株苗木

2019-03-06 13:54

［記者洪美秀／新竹報導］林務局新竹林區管理處今天舉辦贈苗活動，儘管天氣不佳，仍澆不熄民眾熱情，有民眾清晨7點就來排隊領苗木，今年共送出含笑、桂花和茶花共1200株苗木，只要捐出2張發票，就可獲得1棵苗木，每人最多可領5株苗木，此外林管處在植樹月將辦理20場次贈苗活動，預計送出1萬5000株苗木。

新竹林區管理處今天在大門準備桂花、茶花及含笑花共1200株苗木，也以捐發票兌換苗木方式，所有發票將捐給創世社會福利基金會，讓民眾捐發票做公益，還可領苗木植樹。

新竹林管處副處長陳啓榮說，除了今天的贈苗活動，林管處也與各縣市政府合辦20場次的植樹節活動，而12日植樹節當日在內洞、觀霧、東眼山、滿月圓國家森林遊樂區也舉辦植樹節贈苗活動，總共會送出1萬5000株苗木，樹種包括桂花、茶花、杜鵑、含笑和長虹花等5種苗木，民眾可洽林務局官方臉書「森活情報站」查看。

此外，陳啟榮也提醒領到苗木的民眾，茶花須半日照，應提供陽光照樹，且需注意排水問題，此外，可在春秋兩季施以適量的肥劑，可讓苗木生長情況更好，一般民眾拿回的苗木多種在陽台及盆栽內，也提醒要適時給予水份。

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