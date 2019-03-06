鳳儀書院推限時實境解謎遊戲 邀民眾一起來幫文昌帝君祝壽

2019-03-06 13:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄最夯的打卡拍照景點鳳儀書院，本週末將推出實境解謎遊戲「武科考試進京去」，時限內闖關成功的民眾可免費兌換神秘小禮，加上9日適逢文昌帝君生日，文化局邀民眾一起來幫文昌帝君祝壽。

市定古蹟鳳儀書院興建於清嘉慶19年（西元1814年），是台灣現存書院中，年代最早且規模最大最完整的書院。2014年修復重新開館啟用後，以科舉考試主題展、講堂及學生住宿空間及逗趣可愛的公仔活化書院空間。

因清代科舉制度，除了基本的文科筆試，還有武科，像馬箭、步箭及技勇等也都在考試範圍內，武科考試還分內外場，外場依序考馬箭、步箭、技勇（拉硬弓、武刀及抬石），外場合格才能考內場，書院特別講堂前擺設Q版公仔重現早年的武科練武群像，意止成為民眾拍照打卡熱點。

文化局代理局長王文翠表示，鳳儀書院內設有文昌祠，每年都會規劃系列活動為文昌帝君「作生日」，今年預訂8日舉行文昌帝君聖誕祭典儀式，將邀請鄰近書院的曹公國小師生共同參與，祈求學業進步，狀元及第。

為了提供民眾趣味體驗武科考試過程的經驗，文化局9、10日連續兩天舉辦12場次（每日6場次）實境解謎遊戲「武科考試進京去」，完成遊戲可憑證兌換神秘小禮，另有古裝體驗區，民眾穿著古裝於園區內拍照打卡並TAG「＃鳳儀書院帶你穿越時空兩百年」，，即可獲贈限量小禮品，詳細活動內容請至臉書搜尋「鳳儀書院粉絲團」或「鳳儀書院官網」查詢。

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