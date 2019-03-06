3人病房4人皆染A流感 衛生局初查防疫合格

2019-03-06 13:14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市為恭紀念醫院遭病患爆料，稱院方照顧住院病患卻未做好防疫隔離，導致3人房中4人被傳染A型流感；院方喊冤稱2名病患是因肺炎及氣胸而非流感住院，且病床距離皆依規定1公尺以上；苗栗縣政府衛生局獲報前往稽查，確認醫院於流感防疫措施皆合格，但後續仍會不定期抽查。

有病患於臉書社團「爆料公社」指控為恭醫院，稱自己住院期間，疑受到隔壁床患者傳染A型流感，而該3人病房連同照護者共4人均「中標」，且病床距離皆僅15至30公分，又只有床簾相隔，質疑院方明知疫情卻無做任何宣導或隔離措施，「若因被感染而引起併發症，只能自認倒楣？」

為恭醫院副院長沈建業表示，經查確認該病房4人皆罹患A型流感，但病患住院原因為肺炎、氣胸等，均非因染流感才住院，日前已通報疾管局調查是否為群聚感染；衛生局疾病管制科長陳淑珠說，稽查後初判院方於流感期間防疫措施皆合格，但後續仍會不定期抽查。

沈建業指出，院內疾病傳染機率本就較高，因此皆依照疾管規定要求護理人員提醒病患、照護者「勤洗手、戴口罩」，病床距離也相隔1公尺以上，符合規定，未來將會加強醫護向院內人士宣導防疫觀念。

陳淑珠表示，目前仍在流感流行期間，全國已有617名流感重症患者、53人死亡，苗栗縣內則有20餘名重症病患，無死亡，呼籲民眾前往醫院應戴口罩、進出勤洗手等，做好防疫措施自保。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/