南區就業博覽會逾萬職缺 10日成大登場

2019-03-06 12:53

〔記者劉婉君／台南報導〕找工作看過來！南區就業博覽會將於10日上午10時，在成功大學光復校區舉行，共232家廠商、315個攤位，提供1萬1710個工作機會。

各廠商提供的職缺中，中華電信釋出1600個、鴻海電子開出1500個、聯電也有1200個。

今年並配合政府政策，劃設「新南向專區」，提供有意前往海外者求職機會。當天還有逛攤位抽大獎活動。

成大生涯發展與就業輔導組指出，中華電信因應策略轉型，釋出的職缺包含AI、大數據、物聯網、行動支付、資安及5G等業務。

鴻海電子與聯華電子釋出技術研發、製程、製程整合、設備等各職類工程師。

為幫助職場新鮮人深入了解行業及職涯未來發展，7、8、9日將有42場企業徵才說明會在成大光復校區國際會議廳率先登場，有意參加者需線上報名https://goo.gl/yeYfyq。

此次徵才行業類別橫跨半導體、光電、電子電機、軟體網路、公營事業等，包括台積電、聯華電子、中華電信、聯發科技、台灣美光記憶體、台灣艾司摩爾、華碩電腦、台灣應用材料、合作金庫、遠雄集團、國家中山科學研究院等企業參與。

此外，「新南向專區」有24個服務攤位，除了現場企業徵才，也針對未踏入職場的學子，提供新竹、台南、新加坡海內外暑期實習機會。

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