台南把關畜禽疾病用藥 今年度抽檢目前無違規

2019-03-06 12:41

〔記者王涵平／台南報導〕南市動保處把關畜禽產品安全，今年度迄今監測肉、蛋與血清，未發現違規情形，籲請消費者安心食用。

動保處指出，市府推動畜牧場源頭管控，積極辦理抽查檢驗及業者稽查作業，監控業者使用動物用藥情形，確保畜禽產品衛生無虞。

南市轄內共有642戶豬場、133戶牛場、225戶羊場、732戶雞場、131戶鴨場及107戶鵝場，產值在直轄市名列前茅。

動保處指出，今年度已採樣牛乳共計6件、雞蛋9件、鴨蛋4件、雞肉10件及鵝肉4件，全數合格，另今年度已監測豬血清63場、牛血清15場、羊血清12場，無違規用藥情形。

動保處強調，如查驗到違規用藥，將立即對牧場進行移動管制，不得出售，直至複驗合格後才准上市。

動保處表示，畜禽產品從畜牧場生產開始直到端上餐桌，須經過4層把關，包括農業局畜產科抽驗畜牧場及飼料廠飼料，確保無重金屬等污染，動保處則不定期的前往稽查用藥紀錄及輔導正確用藥觀念及相關法規，以確保用藥安全，避免藥物交叉污染，今年度截至3月5日動保處共計稽查輔導154場次等。

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