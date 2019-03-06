環團赴政院抗議 每年新增5千家農地違章工廠該拆未拆

2019-03-06 11:38

〔記者李欣芳／台北報導〕政府要讓農地違章工廠有條件合法化，行政院長蘇貞昌日前宣示全國7000多家臨時登記的小工廠明年工廠登記到期後可繼續經營，並優先輔導，但農地不得新設工廠，地球公民基金會等多個環保團體今天上午赴行政院抗議，抨擊新建農地違章工廠應拆未拆，環保團體推估蔡政府上台後已有1萬多家新建農地違章工廠，1年就增加5000家。

「新建違章工廠，拆拆拆！」，包括主婦聯盟環境保護基金會、台灣農村陣線、台灣環境資訊協會、地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟及環境權保障基金會等團體代表今天冒雨到行政院大門口前抗議新建農地違章工廠應拆未拆。

主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔指出，行政院前年10月底整合各部會共同推出「保護農地-拆除農地上新增違規工廠行動方案」，以回應蔡總統所宣示的2016年5月20日後新增建違章工廠即報即拆，該方案的違規對象認定與範圍儘管受到民間團體的質疑，畢竟僅拆除第一波的16家，但第二波名單從去年說要公布，一直到現在都遲遲未公布，同時也沒有後續的評估確認行動方案實施後一年，是否真的有效遏止了違章工廠的增生，彷彿拆17間工廠就代表從此不再有新增建違章工廠。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，她昨天去現場勘查於在2017年9月20日、2018年4月11日、2019年1月9日環保團體聯合檢舉正在農地上興建中的疑似違章建築體，其中2017年9月檢舉9家，其中只有一家是蓋廟還沒完工，其他8家全部都已經蓋好建築體，這9家農地上違建，沒有一家被拆除，而今年1月檢舉的違建，一處地原本只有一棟建築體，如今又在旁邊多蓋3棟建築體，這就在彰化縣長王惠美的娘家附近。

環團指出，截至今年二月，全台受污染農地就高達1138公頃、總件數7257件，其中彰化縣、桃園縣、台中市、台南市均為「污染控制場址」重災區。

環保團體提出要求落實2個前提、1個方向：

1、新建農地違章工廠即報即拆、相關資訊全面公開，使違法興建業者及怠惰地方政府全面接受檢視，保護台灣農業生產環境，農民生計權益與國人食品安全。

2、經濟部作為產業輔導單位，針對不同的違章工廠型態，分階段、分級提出處理政策，優先針對中、高污染違章工廠進行遷廠勸導。

3、工廠管理輔導法缺乏輔導搬遷工業區的財務貸款機制，亦缺乏中央政府與地方政府的相關規劃資源挹注配套，拒絕放寬放水條文，導正產業正常化！

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