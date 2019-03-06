髮蠟哥稱為小蕉農請命 明天向韓國瑜抗議擬丟香蕉

2019-03-06 11:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選前挺韓國瑜的網紅直播主「髮蠟哥」，不滿韓國瑜上任後的外銷訂單，只對企業化農民有利，一般小農沒好處，目前香蕉收購價格更是偏低，他將為蕉農請命，明天上午前往高雄市政府抗議，如果韓國瑜不見他，他會丟香蕉抗議。

「髮蠟哥」具有多重身分，去年大選前，他曾在媒體前向韓國瑜陳情，自稱是「高麗菜農」，後來又自稱是「老車自救會會員」，結果被發現是一名直播主，也在做車庫帆布生意。

「髮蠟哥」昨早在「髮蠟哥粉絲團」表示，做地方父母官都一樣 ，選舉前什麼都願意做， 選舉後什麼都不想做。最近香蕉價格很低，他為了蕉農，向韓國瑜陳情，打電話到韓國瑜辦公室約時間見面，到現在已經1天了，高雄市政府都沒有給他回應。

「髮蠟哥」今早受訪時說，他後來又聯絡第二次，韓國瑜市長辦公室還是沒回應，原本決定今天下午帶香蕉到高市府前抗議，但得知韓國瑜今天下午不在高雄，緊急把時間改為明天早上8點半。

「髮蠟哥」說，韓國瑜為農民爭取外銷訂單，他也很感心（台語感激之意），但方法不對，會導致企業化農民愈種愈多，一般小農根本沒好處。

「髮蠟哥」激動的表示，種香蕉一公斤成本約12元，加上工錢約15元，但最近2、3個星期，一公斤香蕉收購價格只有8、9元，不只高雄旗山，全國的蕉農都很「艱苦」。

記者詢問他說，香蕉收購價格偏低，為何不找農委會，要找韓國瑜抗議？「髮蠟哥」回答說，韓國瑜以農民做「扛棒」（台語：招牌、看板之意），為農民爭權益，不找他要找誰？「不然他以後就不要把農民掛在嘴邊。」

「髮蠟哥」強調，韓國瑜是踩著農民的肩膀上去做官，他要當台灣的正義俠客，為農民出一口氣，如果韓國瑜明天不見他，他會丟香蕉抗議。

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