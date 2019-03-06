自爆與妙禪30年師徒恩怨 妙天嗆：他只是三腳貓功夫

2019-03-06 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕佛教如來宗創辦人妙禪在2017年因收受2輛價值4000萬元的勞斯萊斯，引發全國關注，後續各方一連串爭議事件起底。對此，與妙禪有師徒關係的妙天說，妙禪只是三腳貓功夫，沒有學到他的精隨，勸妙禪重回師門好好學習。

妙天與徒弟妙禪有著30年的恩怨情仇，妙天近日接受《鏡週刊》專訪時表示，他反對妙禪自稱成佛，更痛批他接受信眾供養、坐名車、弟子跪拜等言行，更直指妙禪早年就犯下「貪、瞋、癡、慢、疑、殺、盜、淫、妄、酒」等佛教相關戒律。妙天說，妙禪只是三腳貓功夫，沒學到他的精髓，嘴巴講感恩師父、讚嘆師父，他現在有沒有感恩他的師父？勸妙禪重回師門好好修行。

妙天自稱曾經兩度解救妙禪。妙天透露，妙禪曾被兒子拿著菜刀追砍，還與太太躲在房間不敢出門，是妙禪深夜打電話給他，才化解這場家庭危機。妙天還說，妙禪曾經因病住在長庚醫院，有天頻頻吐血不止，再度請他相救，他特別到病房替妙禪化解、加持。

對於妙禪近來頻因爭議登上新聞版面，妙天強調，妙禪的心態偏差，急著想當師父才會接連犯錯，他反對妙禪搞排場、接受信眾供養、坐名車或叫弟子跪拜，「我認為我們都是人，我只敢講我證道，妙禪卻說已經成佛，其實有沒有成佛，看身體就知道，成佛的思想要海闊天空，行為舉止還要被檢驗，像是人家送我車子，我都不要，我自己有能力買得起車，也沒有必要坐那麼豪華的車。」

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