潘孟安直播談燈會 總統留言我屏東我驕傲

2019-03-06 01:44

〔中央社〕屏東縣長潘孟安昨天晚上首度開直播，「跟大家一起聊聊台灣燈會」，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全都上線收看，並且留言「我屏東我驕傲」。

潘孟安的直播處女秀除了總統、行政院長、立法院長上線收看外，行政院副院長陳其邁也上線，留言「我高雄我也為屏東驕傲」，立法院副院長蔡其昌及桃園市長鄭文燦也都上線為潘孟安「加油」。

潘孟安的直播時間是昨天晚上10時30分到11時，一共有7.2萬人次觀看，1.1萬人留言，2052則分享。

直播由台灣燈會辦公室主任、縣府傳播暨國際事務處長黃建嘉發問，地點在潘孟安的宿舍，潘孟安穿著「2019台灣燈會」的T恤上線，首度直播，潘孟安顯得生澀，卻也大膽演出，吃燈會發給民眾的乖乖、沙其瑪，跟民眾說這是燈會的貼心服務，怕民眾等接駁車太久不高興，發給民眾的小點心。

談到自己騎賽格威行動服務車摔倒，至今腳傷還沒好，潘孟安還把腳抬上桌面讓大家看，並透露燈會期間曾經2天沒洗澡；「縣長辛苦了」、「我屏東我驕傲」的留言不斷。

潘孟安說，感謝每一個來到燈區及沒來到燈區的民眾，表示，每個城市都會想要把燈會辦好，他只是認真負責任，事必躬親，用最大的誠意來做，他說，很多燈會的工作人員都變瘦了，他自己原來的鮪魚肚也不見了，燈會期間每天凌晨3、4時才睡，腦袋想的都是如何改善第2天的燈會狀況。

潘孟安說，燈會期間最讓他感動的是看臉書留言，常看到掉眼淚，潘孟安不斷的感謝工作人員和志工，說自己脾氣急躁，但每天看到凌晨2時坐最後一班接駁車回家的工作人員，心中很不捨，一直告訴自己工作時不能發脾氣。

潘孟安還秀出他的壓箱寶，除了Intel公司送的小飛機等禮物、維他命B群和撒隆巴斯外，還有鐵槌和鐵釘，他說，燈區地板都是用木板釘的，他每天深夜人群散後巡燈區，看到有脫落的鐵釘就隨手補上。

潘孟安預告，將來會把最漂亮的燈發行郵票和明信片，很夯的「海之女神」燈組也將印製成晚上可以點亮的立體折疊式明信片，用來抽獎發送。（編輯：陳政一）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/