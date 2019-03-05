餐桌上的新鑽石！台灣發現世界新種白松露 直徑達3公分

2019-03-05 19:57

〔記者簡惠茹／台北報導〕松露被譽為「餐桌上的鑽石」，農委會林試所今天發表在南投溪頭發現的白松露，不但是台灣首見，更為世界新種，直徑達3公分，命名為「深脈松露」。

農委會林業試驗所今天發表30年來台灣首見的本土白松露，並命名為「深脈松露」。林試所表示，這是台灣第一個正式發表的白松露，同時也是世界新種松露，發現於南投溪頭地區，目前已由林業試驗所成功開發培養技術，並且積極推動國內的技術移轉工作，希望有興趣的企業、民眾一起來參與，推動台灣第一個正式發表的白松露的開發及利用。

林試所指出，「深脈松露」發現於南投溪頭地區油杉根圈土壤，由於孢子脈絡很深，形成明顯特徵，因此命名為「深脈」松露，深脈松露氣味特殊、穿透力強且濃郁芬芳。

相較於過去曾發現的「雲杉松露」大小約0.2至1.5cm，林試所表示，深脈松露子實體直徑可達3cm，具有更高的經濟價值，由於深脈松露數量稀少，屬於身價昂貴的白松露，為避免失去此珍貴物種，目前已協調台大實驗林管處進行後續生育地管理及監測，深脈松露的生育地位於人來人往的遊樂區內，環境更容易遭受人為破壞，使研究人員不得不加緊研發腳步。

林試所指出，深脈松露的發現目前也引發國際注目，紛紛關注它未來研究的新動向，林試所與中研院等單位正展開深脈松露全基因定序，以及香氣調控基因的研究，希望有助於解碼台灣本土的白松露的秘密並促進未來的開發利用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/