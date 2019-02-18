追台灣最高大樹！徐嘉君發現清八通關古道「巨木森林」

2019-02-18 00:14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕專門研究附生植物的農委會林業試驗所助理研究員徐嘉君，本月初組探勘隊深入中央山脈，在花蓮卓溪鄉清八通關古道東段發現一處斧斤未至的原始「巨木森林」，東西寬約1公里、南北長800公尺，「整座森林都是超大的巨木」。徐嘉君說，包括3棵台灣杉、1棵雲杉等高逾60公尺的巨木，還有森氏櫟、威氏帝杉等，稱為巨木森林當之無愧！

徐嘉君自從2014年爬過司馬庫斯的「台灣杉三姐妹」後，她不僅催生2017年「台灣杉等身照片拍攝計畫」，更開始尋訪「台灣最高的大樹」。她偶然間看到本報2008年報導，2007年底在清八通關古道馬戛次托溪上游，發現12人無法合抱的台灣杉巨木，令她心心念念想去尋訪。

徐嘉君說，山區地形複雜陡峭，「誤差1公里足以累死一群人」，為此她特別拜訪2007年底率12人探勘隊的玉山國家公園管理處秘書邦卡兒･海放南（Bagkall Haivangang，漢名全鴻德）。不過，當年探勘目的不是尋找巨木，而是瞭解清八通關古道的路況及修復的可能性，意外發現台灣杉巨木後，只有「目測」樹圍超過20公尺，也未留下GPS座標。

徐去年3月自熟悉花蓮中級山的資深山友賴銓淵處獲得「清八」東段的GPS航跡，10月再透過2014年受玉管處委託調查清古道東段的張嘉榮團隊，得知有留下與巨木合影的照片，地點在「瓜瓜圖池」（Qaqatu，布農語「凹地」之意，又稱阿波蘭水池）附近；最後透過國立成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁團隊，調閱附近山區以「空載光達」拍攝的樹冠層高度模型資料，鎖定3棵高逾60公尺的大樹！

巨木探勘小隊5人組在農曆年假成軍出發，從馬博橫斷切進清八通關古道，7天走了70多公里、上上下下高程超過1萬2000公尺，2月6日依照光達資料提供的座標，抵達瓜瓜圖池西側約海拔2350~2500公尺處的巨木森林。徐嘉君說，這裡位於背風面、是稍微凹下的盆地地形，「空氣中瀰漫著厚厚的腐植層與苔蘚混合的香氣，陽光穿透樹冠層照進森林地面，帶著令人愉悅的光影」。

一行人興奮地發現，3個座標果真都有巨木。依光達的高度數據，最高的64公尺巨木鑑定樹種是台灣雲杉；另2棵分別是63公尺、62公尺的巨木則鑑定為台灣杉。徐嘉君說，現場以空拍機測量樹圍最粗的直徑11.2公尺台灣杉，高度約63至64公尺之間，印證了光達資料的準確度；3株巨木最高的雲杉，光達測得高度是64公尺，實際樹圍7.2公尺、屬於「瘦高型」。她說，當空拍機沿著巨木緩緩上升到高度逾60米的空中，從鏡頭中可以見到馬博拉斯橫斷、新康橫斷及中央山脈南二段等諸名山，「如果可以在晴天攀登上樹頂，風景應該無敵」！

此外，探勘隊也找到了2007年年底玉管處的清八通關古道探勘隊發現的台灣杉巨木。徐嘉君說，經雷射測距儀測量的高度約47公尺，樹圍則是11.1公尺，顯示這株台灣杉似被雷擊，樹頂已經折斷。她說，巧合的是，走到半途才知道這次探勘隊成員全永福也參加了2007年底的探勘，當時是「隨興」目測的樹圍，並未攜帶皮尺等測量工具、也沒有實際「12人合抱」測量。

徐嘉君說，這次探勘的沿途不時「巧遇」清國政府1875年開鑿的八通關古道，這條長達152公里的橫斷道路，目的是為了鞏固統治權，但完工20年就荒廢沒入長草之中，只剩下布農族獵人偶而使用。她想起百年前度過黑水溝、離鄉背井到台灣的清國士兵，為了開路走進台灣的深山，看到這些巨木的心情是否也有感動？她說，身為島嶼的子民，感謝一同探勘的夥伴及提供幫助及建議的朋友，與她一同探索島嶼的故事。

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