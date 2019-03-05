育達科大菲國生被爆淪奴工 飛世喊冤非仲介坦承超時工作

2019-03-05 19:17

〔記者林曉雲／台北報導〕立委張廖萬堅和黃國書昨日開記者會踢爆育達科大菲籍研究生淪奴工，被指為「仲介」的中華飛世文化教育發展協會今晚開記者會，協會理事長吳孟玲表示，飛世是社會企業，不是仲介，更不是黑心仲介，除了承認超時工作之外，絕無被指控的事情，他們代辦這些菲國學生來台灣讀研究所，是希望兩年之後從藍領變白領，飛世是這些學生在台灣的家。

我國政府規定，境外生一週只能工讀20小時，立委指這些菲國學生已違法超時工作。吳孟玲表示，他們從頭到尾沒有否認過超時工作，這些學生確實超時工作，但她指控是因為政府新南向政策有問題，完全不管這些學生來台灣之後如何生活，台灣消費水平比菲律賓高很多，飛世是想要幫助學生解決問題，卻被扣上非法仲介的帽子。

飛世和育達科大之間的關係為何？吳孟玲表示，她因為工作關係認識很多菲國人，在台的菲配和菲工的孩子希望來台讀書，因政府推動新南向政策，菲國學制是K10，不是K12，菲國學生不能來台灣讀大學，她接觸了數個學校，希望能讓菲國學生來台灣讀研究所，後透過育達科大蔡姓教授幫忙，育達科大表達可以為他們開研究所專班，成為全台灣第一個外籍專班的碩士班，原本是很好的計畫，目前已招兩班。

吳孟玲表示，育達科大指派蔡教授為代表，和飛世一起到菲律賓招生，和蔡教授是合作的關係，已開了兩期，原本招收52人，有人回國，有人離開飛世計畫、但仍在育達科大讀書，因此絕沒有「不工作就退學」這件事，目前在飛世計畫的學生還有28人，他們和學生簽的合約和學校無關，學生都是成年人，飛世沒有義務跟學校報告，也沒有拿錢給學校。

吳孟玲表示，育達科大蔡姓教授和飛世是合作關係，一起在菲律賓招生，在菲國說明時有明確告知學費，代辦費用是美金800元含機票，任何文件都有中英文，目前招收的兩批學生，在第二批學生的勞動合約中加入50萬元違約金，她強調有罰鍰才會有規範，學生在台灣簽約時都很清楚內容為何，但從未作過任何罰鍰，他們沒有欺騙學生，甚至在菲國招生時，還在會場貼出「忍耐」兩個字，告知在台灣工廠工作很辛苦，飛世並先幫一些學生墊付學費和生活費，有學生表達希望多一點工作機會，不得已情況下，她還拜託工廠給多點工作，她對工廠感到非常抱歉，竟被質疑成是工廠在奴役學生。

針對每月收取的2千元，吳孟玲表示，飛世是幫助他們職能訓練的平台，2千元是作為懇親費用、照顧孩子費用和職能轉化費用等，學生如果在課堂上不懂，飛世還派專人協助，不是仲介費，而是輔導費用，這些學生在學校的成績很好，全台趴趴走，沒有一個仲介會把孩子照顧的這麼好，還代為墊付學費和生活費，孩子生病帶去看病，舉辦一年三節活動，目的都是盼能儘早適應台灣。

記者會現場有近10名第一期的菲國研究生，他們表示，他們不是被騙來工作，也知道2千元是服務費，而超時工作是因為錢不夠。

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