南市農路修繕牛步 民代疾呼增預算加速辦理

2019-03-05 15:57

〔記者王涵平／台南報導〕南市農路綿密，每年修繕長度不到百公里，市議員蔡育輝等人今日呼籲增加預算編列加速辦理，讓農產品順利運銷，也帶動農村觀光。

蔡育輝與張世賢、尤榮智及方一峰等市議員在民治議事中心召開記者會，強調南市擁有全台最大的耕地面積，農委會2017年統計，台南市從事農業人口多達31萬3340人，農業年產值623億餘元，而農路是農產品產銷命脈，但目前許多農路老舊失修，不僅道路狹窄，且路面坎坷不平，崎嶇難行，影響農機進出耕作，也容易造成農產品運送時受損，影響銷售價格。

蔡育輝等人指出，農業局目前預算每年只能整修農路65-70公里，地政局目前1年預算只有1.5億元投注在重劃區農水路維護，農業局的農路整修預算也僅有1.72億元。

蔡育輝等人呼籲，市府應正視農路整修遙遙無期的問題，不僅農業局、地政局應寬列預算加速整修重劃區內、外的農路，也可向中央爭取補助全面改善農水路，讓農產品順利輸運，也方便觀光客前往農村旅遊。

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