犬貓絕育補助 屏東最高補助1400元

2019-03-05 15:33

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府為鼓勵民眾家中犬貓完成絕育手術，邀集縣多家開業動物醫院參與「108年度屏東縣犬貓絕育補助活動」，自即日起辦理犬貓絕育補助活動，母犬、貓補助1400元，公犬、貓補助800元，經費有限，額滿即截止申請。

屏縣府農業處長黃國榮表示，提醒飼主如果未幫家中犬貓絕育或未提出免絕育申報者，依動保法將可處5萬到25萬罰鍰，另外飼養犬隻如未植入晶片及寵物登記者，無須經過勸導違者更可直接開罰3千至1萬5千元罰鍰，呼籲飼主切勿以身試法。

根據屏東縣獸醫師公會開業診療機構收費標準，一般犬貓絕育手術，母犬貓平均收費為3千至5千，公犬貓1千至3千，另外麻醉部分注射麻醉5百至3千，氣體麻醉1千5百至3千。

縣府農業處也指出，犬貓早期絕育好處多多，除了降低子宮蓄膿、乳腺癌、睪丸癌、攝護腺腫大等疾病發生機率，更能避免發情後走失，特別是絕育後的公犬貓因為缺少了雄性素的刺激，性情可以變得較穩定進而減少攻擊行為的發生。

即日起凡年滿20歲設籍屏東縣民眾，帶犬貓至屏東縣委託動物醫院，完成絕育手術及寵物登記，皆可請領補助，相關應備文件及申請流程可上屏東縣政府農業處查詢。 https://pse.is/EPG9T

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/