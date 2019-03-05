東京食品展開展 桃園館成亮點

2019-03-05 14:37

［記者謝武雄／桃園報導］東京國際食品展今天日盛大開幕，桃園市副市長游建華也帶領14家成立桃園館參展；游建華說，東京國際食品展是亞太地區規模最大專業食品展，不僅參展種類齊全，交易量也是全球之最，今年共有3000多家來自各國食品廠商參展，服務7萬多名全球買主，如今桃園館參展，不僅可提高桃園知名度，更可以推銷桃園食品產業。

參加東京國際食品展14家在地業者，有不少都是台灣知名的食品業者，像是新東陽、手信坊、中祥食品、光泉牧場等，參展產品更是豐富且多元，包含精美伴手禮、在地手作農產品、傳統風味零食、茶葉、飲品和美酒等等。

游建華表示，桃園為食品工業重鎮，市府整合環境安全、農業安全及食品安全，從產地到餐桌，讓買家買的放心、吃得安心，而此次參展產商更秉持世界一家的概念，提供給買家的商品就跟提供給自己家人吃品質一樣好，將桃園優質食品推向國際市場，展現出我國拓銷全球的實力。

展覽期間，市府也規劃辦理桃園館商務交流會，邀請日本貿易商及食品代理商，與參展企業進行媒合洽談，期望台日兩國在友好情誼的基礎上，透過食品交流，進一步促進雙邊產業合作，開創更多商機。

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