生前告別式！34歲「笨小孩」 林子期啟動最後1次環島

2019-03-05 14:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕罹患罕見疾病「小腦萎縮症」的屏東縣新園鄉鄉民林子期，今天早上將啟動他人生「最後一次環島」，除兌現他5年前向新園國中學弟妹的承諾，他感嘆說，現在體力已不行了，這次環島，已是「生前告別式」。

罹患罕見疾病「小腦萎縮症」的林子期，今天早上在信義會五房教會牧師高英茂、牧師林佩玉與弟兄姐妹的祝褔之下，從家鄉新園出發，展開為期41天環島。

34歲的林子期，3歲時父親過世母親改嫁，由爺爺奶奶養大的他，一路在社會團體、政府的幫助下，取得學位，但在27歲事業正要起飛時，卻被確診小腦萎縮症，對原本想賺錢孝順祖父母的他猶如晴天霹靂。

林子期曾萬念俱灰的他的3度嘗試自殺，所幸在宗教及親友持續給予關心及鼓勵之下，逐漸地遠離陰霾。而透過「環島」，可以讓更多世人看到他分享自己的生命，，盼鼓勵遇到不如意的朋友們，能夠努力突破困境。

今天已經是第4次出發環島，相較前3次能夠透過助行器蹣跚而行，現年34歲的林子期自承，體力已大不如前，這次恐怕無法全部走完，必要須搭乘多種大眾運輸。

林子期說，小腦萎縮會讓他行走猶如企鵝，影響平衡感，最後嚴重就是如同植物人，但是精神、思緒卻是清楚的，簡單說就是「受困身體的靈魂」。

2012年首度奮力完成環島的林子期，將當年視為重生，買了一塊小蛋糕為自己慶祝，並祈禱生命能嶄新開始。此後，林子期常在網路上發表文章與詩詞創作，也受到歌謠醫師鄭智仁的賞識，替他其中的一首詞修飾、譜曲，並命名為《就讓我們珍惜這份緣》。

林子期受到這首的祝褔及激勵，在許多朋友鼓勵及協助下，林子期邁開腳步陸續到各地演講分享愛的力量。林子期更開始趁著自主活動時間，連續3年完成環島旅程，並將自己的生命歷程與環島旅程點滴，集結成「愛，讓生命不一樣」一書。去年底也將自己創作的10首詩詞清唱後錄製成專輯《愛，讓生命不一樣》，分享生命，更要保留自己的歌聲。

「身體不能動，腦海裡至少還有一路走來的回憶」，相較5年前受訪，林子期連講話都比以往更困難，但林子期仍感性的說，小腦萎縮症還有大腦完整的「回憶」，若輪到他真的要進安養院時，至少環島過程中，他曾受眾人幫助的美好，將縈繫他腦海裡，陪伴到他失去呼吸的最後一刻。

「這是生前告別式了」林子期面對體力下滑，他不氣餒 ，決定要舉行最後一次環島，才34歲就要以「環島」的壯遊來向世人告別，並以臉書專頁還以「笨小孩」自居，他說，自己能回饋給社會的不多，只能透過環島這種方式，後更多人認識罕病，讓更多人知道社會的每個角落都有為了豐富自己生命而不斷努力的人，會場不見悲傷肅穆，反而充滿了期待以及溫馨。

林子期盼透過這次環島旅程，與各地的朋友相聚並表達感恩，並會在各縣、市巡迴演唱10首詩歌、25首勵志歌曲及10首自創曲。他邀請眾人若有機會遇見他，不妨佇足聆聽生命之歌，也深入地認識罕見疾病，關懷與鼓勵這一群朋友。

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