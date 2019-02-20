熱血女子環島圓夢 卻因這件事剛啟程就夢碎

2019-02-20 15:53

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣蕭姓女子一心想環島卻苦無交通工具，前天偷了一輛機車代步準備開始圓夢之旅，結果才騎到台中就因為她將所有大包小包的家當掛在機車上，彷彿一棵行動耶誕樹的詭異舉止引起警方注意，加上又未戴安全帽隨即被攔查，這一查被發現騎的是贓車，環島夢想當場破碎。

台中市第五分局四平派出所警員陳威良，當天下午巡經北屯區崇德、豐樂路口，見38歲的蕭姓女騎士不但騎車未戴安全帽，機車上又攜帶大包小包的塑膠袋直覺可疑攔查，蕭女表示，剛從彰化縣員林市出發北上準備騎機車環島，所以車上裝滿所有的家當，一時沒注意忘記戴安全帽，懇請員警手下留情。

陳員詢問車主為何人？蕭女辯稱是老闆的機車，跟老闆借來使用，隨即又改口稱是一位善心老婆婆借她圓夢，但經陳員進一步查詢車籍資料後發現，車主是是23歲楊姓男子，與蕭女的說法出入極大，又查出是報竊贓車隨即將她帶回偵辦。

警方同時通知楊男前來領車，楊男表示，前兩天將機車停放員林街頭，一時疏忽未拔走鑰匙未料竟遭竊，所幸員警認真執勤幫忙找回機車，感激不盡；至於蕭女在警訊中供稱有憂鬱症病史，為此才想騎車環島散心，卻堅稱只是借騎機車並未行竊，警方查出蕭女未與家人同住，帶著家當四處移動，訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。

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