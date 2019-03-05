結合王船醮典宣導防災 陣頭采風動畫搞創意

2019-03-05 11:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區有知名的王醮與陣頭等重要文化資產，公所製作相關的采風動畫，並將傳統宗教特色結合防災宣導，扎根教育，新舊融合的創意短片今天首映，引人矚目。

「歸仁王醮陣頭采風」動畫的首映會，今天在當地信仰中心仁壽宮舉行，由區長陳必成主持，短片時間雖僅3分鐘，但內容豐富，以南關線3大廟百年交陪拉出意象，運用明亮色彩，帶入宗教盛事的熱鬧氛圍，並記錄祭典元素，保留重視傳統信仰的集體意識。

首映會上，包含仁壽宮副主委陳調財與總幹事陳英裕、保西代天府主委陳黃素卿，以及市議員杜素吟、郭鴻儀、鄭佳欣、吳禹寰，還有轄境里長、地方各界…等都出席，場面熱絡。

陳必成指出，歸仁的仁壽宮、保西代天府，以及關廟的山西宮等，是南關線轄境最廣的境主廟，昔稱「台灣府東門城外3大廟」，最近的2015、2017、2018年接續舉辦王船醮典，市政府也將提報中央爭取登錄國家級重要民俗，這部動畫希望能發揮「助攻」效果。

陳必成說，除了王醮之外，動畫內容還留下翰林院的草鞋公與弘農宮的金獅等文武陣頭，登錄台南無形文化資產的歷史片刻，運用新時代科技記載舊社會民俗，透過網路傳播的力量，讓年輕族群有更深入的認識。

動畫最後，還有形象人物總教頭，以及小童與金獅等，推廣對抗登革熱疫情，還有安全儲糧、汛期整備的正確觀念，扎根防災教育。

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