來回300公里長征救狗 從高雄遠赴南投竹山救2流浪犬

2019-03-05 09:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕動保團體與民眾愛心連線，來回300公里高雄、竹山兩地，搶救捕獸夾斷掌白骨2犬感人!

台灣動物緊急救援小組接獲好心女子通報，在南投竹山延正路靠近高速公路旁的小路中，同一地點最近一周連續有2隻流浪犬遭捕獸夾斷掌，且傷勢嚴重，白骨外露。

台灣動物緊急救援小組獲報，由大隊長倪兆成帶領救援志工由高雄出發，趕赴南投竹山展開營救任務，來回300公里、花了8小時，才將1隻捕獸夾斷掌狗救回高雄醫治，另1隻在救援過程中逃逸，將持續搜救。

小組表示，倪兆成率領動物救援志工在甘蔗園中進行搜索，花了數小時，先後發現2隻傷犬蹤跡，並進行追捕，順利將其中1隻捕獲；但另1隻在追逐過程中逃進樹叢中，經救援人員搜尋多時未果，只好先將獲救1隻傷犬先行裝運上車，載回高雄市的動物醫院救治。

值得一提的是，救援過程中因穿越種植火龍果的果園，台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成及多位志工全身都遭刺傷，有的還被野草割傷，但只要能救到傷犬，大夥兒都喊沒關係。

小組獸醫團隊表示，獲救的犬隻遭捕獸夾切斷左前腳掌，白骨外露，傷口被捕獸夾扯爛，支離破碎；為避免感染擴大引發敗血症，將在今天進行截肢手術，「人類殘酷的傑作，害牠從此成為三腳狗」。

小組將另安排行程，持續前往現場搜救逃逸的傷犬，否則狗兒恐因感染擴大死亡，且使用捕獸夾是違反《動物保護法》的行為，如果導致貓狗重傷或死亡將加重處罰，呼籲民眾不要再用這種殘忍的殺戮工具。

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