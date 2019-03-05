「泉水空」終年湧泉不斷 龍潭婆媽露天洗衣好所在

2019-03-05 00:12

〔記者李容萍／桃園報導〕現代科技發達，溪邊洗衣情形已少見，但桃園市龍潭區中豐路敏盛醫院前方有一處「泉水空」，終年湧泉百年以來源源不斷，且冬暖夏涼，泉居民利用天然凹地，整修成為洗衣場，從沒有洗衣機到現在洗衣機普及的年代，這裡保留傳統，數十年來，鄰近不少婆婆媽媽為了節省水費都會到此聚集洗衣。

地方文史工作者徐榮俊表示，泉水空的「空」字，在客語中是「孔」或「洞」，因為水從石頭縫中的小孔洞內湧現出來，所以以前的人才會取「泉水空」這個名字；泉水空的池水從地底冒出，恆年常溫，冬天去那邊洗衣服也不怕冷，而且水池清澈乾淨，甚至晚上還有2盞路燈照明，24小時都有民眾在洗衣服。

由於來此洗衣的婆婆媽媽絡繹不絕，6年前，由龍潭公所進行泉水空的生態改造，增加水生植物生態區，讓泉水空成為活水，還增加坡道與階梯，以及劃設機車停車格。

此外，為了方便洗衣者，泉水空甚至提供許多公用洗衣臉盆，讓洗衣者不用帶大包小包，在在顯露鄉村人情味。

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