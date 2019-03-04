「你不用來了」 知名燒臘店被爆欺負台灣人

2019-03-04 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣1間知名燒臘店的香港籍業者被踢爆「欺負台灣人」，店家在過年前休長假返回香港，1名本地中年女員工也跟著放假，不料一放將近1個月，直到她上週回店後發現，店家竟請來香港親戚幫忙，直接告訴她「你不用來了」。

中年女員工的女兒在臉書社團「爆怨公社」指控店家，貼文中提及自己的母親在過年期間，有傳訊息和老闆祝賀新年快樂，不料卻被回覆「不用了」，當時並不了解為何對方會這樣應答，直到過完年後遲遲等不到店家通知上工，在上週才發現該燒臘店有營業，但自己卻失業了。

燒臘店的香港籍業者對受僱員工表示，「姊姊從香港來幫忙了」、「所以店裡就太多人了」，就此終止與本地員工的勞僱關係，原PO認為相當不合理，憤怒砲轟「你他媽的香港人，什麼叫禮貌你知道嗎？你是什麼狗爛毛啊！以為生意好很了不起這樣嗎？一個外地來的還跩個像258萬勒」。

不少香港在台網友知悉此事後，大加撻伐同鄉人在台灣的表現，呼籲原PO查察店家的姊姊是用什麼身分來台工作，同時向勞動局申訴，若發現店家違法「千萬不要寬待他」，也有台灣網友提到「起碼也要早點跟人家說」、「來台灣開燒臘店的香港人好像脾氣都不太好」、「阿港來賺我們的錢是無所謂的，但欺負人就是不行」。

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