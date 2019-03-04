苗栗鐵砧山油污外洩被批隱匿 中油：今才確認絕無隱匿

2019-03-04 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕行政院環保署今證實，台灣中油公司位在苗栗通霄鎮鐵砧山礦廠，因抽取天然氣時發生管線破裂，造成部分輕質油漏出。中油今天表示，2月18日接獲通報並取樣後，首次化驗時無法確認洩漏源，經過進一步化驗分析，今天確認汙染源頭確實來自中油，絕無隱匿情事。

根據《蘋果》報導，中油強調2月18日接獲邱姓地主通報其水池發現少量浮油，就立即派員現勘並取樣，同時積極尋找可能之漏源。今天確定漏源後，即於上午11點27分向苗栗縣環保局通報，絕無隱匿情事，中油也強調，在此之前環保局未接獲任何居民舉報漏油情形。

中油表示，上月20日的化驗結果未能顯示油品特性與中油有關，不過即使當時化驗結果沒有確定是中油的油樣，中油也積極尋找廠內外可能洩漏來源，與巡檢附近溝渠預先布置攔油索及吸油棉，避免油污擴散。

對於後續處理，中油表示，今天確認污染源後，將積極與相關居民協商溝通取得共識。先行緊急搶修降低污染，持續抽除水池油水保持低液位，減少油品逸散，明（5）天將與居民於廠內舉行溝通協調會，同時配合苗栗縣環保局進廠現勘後指示，儘速完成緊急應變計畫及調查報告，至於附近居民停止抽用地下水，由中油公司負責供水。

中油表示，洩漏的物質為生產天然氣的伴產水，含少量的油花，水油量初估為5公秉，後續將負責此事，做好後續妥善處理。

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