中市黎明重劃傳弊案 林金連：重劃會吃定地主，該被判刑

2019-03-04 20:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市黎明自辦市地重劃案傳出弊端，台中地檢署今日起訴黎明重劃會、承辦開發的富有公司等14位相關人士。反對參與重劃的黎明幼兒園園長林金連對此表示，重劃會吃定地主，是「台灣最大的詐騙集團，應該重重地判刑」。另外，黎明幼兒園將被強制拆除，林金連也說，如果要強拆，他會用生命對抗。

黎明幼兒園位於黎明自辦市地重劃區範圍內，林金連反對參與重劃，多次發動抗爭，甚至衝撞前市長林佳龍座車、到總統府自殘，藉此引起外界對此案的重視。

林金連今日表示，黎明自辦重劃是全國最大的自辦重劃案，重劃會成立案送到市府，1天就通過，他認為市府根本沒有審，否則裡面不到A4大小的土地，灌了幾百個人頭，市府卻讓它通過。

林金連也說，黎明重劃會成員有退休官員，他們嫻熟法令，但老百姓不懂，重劃會吃定所有地主，是「台灣最大的詐騙集團，應該重重地判刑」。

另外，去年9月，黎明幼兒園拆遷訴訟案經台灣高等法院台中分院更三審判決林金連敗訴，應拆除地上物。林金連表示，自拆期限已經過了，黎明幼兒園馬上會面臨強拆，現在不知道何時會被拆，他「每天都等著被槍斃」，過年及228連假都不敢出去，守在幼兒園內，如果要強拆，他會用生命對抗。

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