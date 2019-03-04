種樹愛地球 但也不能黑白種 南投林管處有撇步

2019-03-04 21:15

〔記者佟振國／南投報導〕大家都知道種樹能減碳做環保，但種樹也須適性、適地，林務局南投林管處將於3月12日植樹節當天上午10時起於該處及所轄工作站同步辦理捐發票換樹苗活動，為了讓民眾領取適合自家栽種的樹苗，林管處也提前公告8種換發樹苗及其特性，讓民眾選對樹苗也種對地點。

南投林管處表示，每年植樹節該處及轄屬的台中、埔里、水里、竹山、丹大等5個工作站，都會辦理捐發票換樹苗活動，今年仍將在6個地點發放樹蘭、矮仙丹、山櫻花、桂花，本處再加贈厚葉石斑木、榔榆、台灣赤楠、茶梅等4種樹苗，總計將發出1萬3000株，民眾可憑今年1至3月發票2張兌換1株，每人限領2株，現場發放，送完為止。

南投林管處今天也提前在官網公告將發送的苗株及生長特性供民眾參考，處長李炎壽表示，種樹需要考慮現地環境，適地、適木才能種出健康的花木，包括性喜陽光充足排水良好的樹蘭、桂花、台灣赤楠，涼爽半遮陰環境可選種茶梅，矮仙丹可種植於高溫多濕且陽光充足處，至於空曠處，栽種厚葉石斑木或山櫻花則可賞花果，對於喜歡修剪苗木的人，榔榆是不錯的選擇。

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