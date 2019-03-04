2019台灣應用材料文藝季3月起跑 蔣勳舉行3場講座

2019-03-04 17:55

［記者黃美珠／竹縣報導］「2019台灣應用材料文藝季」3月起跑將持續進行到5月，其中3月9日、16日、23日共有3場蔣勳的「東方美學經典～身體的自由與幻化」講座，今天下午蔣勳親自到新竹縣替活動造勢，邀請大家一起入座聽他的分享。

主辦單位表示，今年的台灣應用材料文藝季系列講座將邀請國內4位大師級藝文名家擔綱13場公益講座，跨域新北、新竹、台中及台南4個縣市舉辦，其中新竹縣就是由蔣勳負責主講3場文學講座。

蔣勳將在上述時間暢談「東西方美學經典—身體的自由與幻化」，透過大家耳熟能的莊周夢蝶等，猶如時下讀者口中的「魔幻文學」般，看古代莊子神話中，魚如何變鳥、魚鰭變成翅膀等，在充滿奇思異想的大自然幻化裡，找到飛起來的夢想。

蔣勳想要傳達的，就是述說每一個生命都可以天馬行空的去完成自己各種想像的可能，不應自我侷限。

進一步延伸來到現代科技的觀點，就變成期待「人」與「人工智慧」的對話，像「鯤」與「鵬」的相互演化般，找到渴望與夢想。

4月份在國立清華大學、台南奇美美術館的，則是邢子青結合文學與音樂所探討的音樂講座。

5月由王浩一在新竹清大、台南成大談「晉升之路的花非花」。這是從「易經」晉、升2個卦名開始破題。

壓軸則由台灣傳統建築研究家李乾朗分於清大、成大主講「一座消失的關西客家民宅～法國建築師筆下的三合院」，以實例分享東西方建築視角下的客家民宅文化。

主辦單位表示，前述13場公益免費講座，必須預先網路報名才能入席，相關資訊可至台灣應用材料公益網站http://www.amtcharity.com、Facebook搜尋「台灣應用材料文藝季」或電洽新竹縣政府文化局551-0201#319楊小姐。

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