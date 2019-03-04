拚了！拍片宣傳遊台南好康 黃偉哲下海演很大

2019-03-04 17:43

［記者劉婉君／台南報導］網紅夯，許多政治人物也會網路直播或拍攝影片，提高網路聲量。台南市長黃偉哲也拚了，下海拍攝影片後，今天在臉書分享，行銷「台南月月主題日．住宿台南抽百萬機票」活動。

影片以幽默的方式呈現，多位幕僚敷著台南蘭花面膜，黃偉哲則是一鏡到底地介紹台南蘭花主題日的各項好康，希望吸引各地遊客到台南旅遊住宿。

黃偉哲透露，原本幕僚要求他一起敷面膜，但是他抵死不從，只負責講話。而面對鏡頭經驗豐富，講台詞一點兒也難不倒他，一次OK，完全沒NG。

黃偉哲說，他不是網紅，也不想和其他人比，市政做得好比較重要，只是體會到這是一個行銷的時代，為了行銷台南，所以小試一下，偶一為之。

「台南月月主題日．住宿台南抽百萬機票」活動，搭配3月2日至3月11日舉辦的台灣國際蘭展，於3月21日推出「台南蘭花主題日」，除了有78間台南旅宿業者共襄盛舉，推出主題日住宿至少5折（最低享2.1折）的優惠房型外，觀光旅遊局也與經濟發展局合作加碼，住宿該專案者就送蘭花系列面膜，而遊客憑主題日當日住宿發票或收據，還可登錄系統抽「台南大阪及台南香港」價值百萬的來回機票。

黃偉哲臉書貼文：

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