醃脆梅「登大人」！ 梅甕「大漢鍋」可用火直接加熱

2019-03-04 16:51

〔記者邱書昱／新北報導〕陶博館醃脆梅「登大人」！連續舉辦18年的鶯歌陶瓷博物館醃脆梅活動，公布今年度梅甕「大漢鍋」，鍋蓋的流水象徵大漢溪帶動的陶瓷產業，也是首度可以直接用火加熱的梅甕，活動將於3月29日至5月5日的每週二至週日舉行，只要在3月6日前上網報名，即可享有早鳥價620元。

新北市文化局長蔡佳芬介紹，舉辦18年的活動有著「登大人」長大成人的意涵，「大漢」也是用閩南語發音，更是早年鶯歌就是用「大漢」溪來運送陶瓷器，梅甕甕蓋上的設計就是利用這樣的意象做呈現，吃完脆梅後還可以成為餐桌上的器皿。

蔡佳芬說，這次梅子與南投結合，剛好18年前九二一地震，當初陶博館協助美濃生計，希望未來也能跨領域結合，同時，只要大家報名每滿50甕就免費提供1甕給社福團體前來體驗。

負責操刀設計的陶博館館員張詠富說，今年以大漢溪加強地景連結，並以早期大漢溪運送陶瓷器皿作為主要意象，考量到家中方便烹煮的工具，採用直接以火加熱的材質製作，這次鍋蓋的流水意象燒製上良率稍微低，成本也比較高，因此也與工廠多次溝通。

陶博館表示，醃脆梅活動將在3月29日至5月5日的每週二至週日於舉辦，每人每甕原價660元，只要在3月6日網路線上報名，即可享有早鳥價620元，優惠僅到3月20日止，另外，將去年的梅甕帶來則是300元，不另贈送今年新款梅甕，每場次額滿為止，活動可洽陶瓷博物館網站、臉書或撥02-8677-2727分機710、711。

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