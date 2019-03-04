頭份屢傳水管爆裂 台水：先補強逐步汰換舊管

2019-03-04 16:48

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市新華里六合二村近日自來水管無故連續爆裂，多處漏水，當地約50戶住戶用水也受影響，傳出接合管脫落、水壓銳減、漏水等；台灣自來水公司表示，近期因配合斗牛橋改善工程，故改變水路導致水壓增加，當地水管老舊無法負荷才破裂，已派工修復，並持續訪視住戶自來水管線，予以維修改善。

六合二村地區自來水管線長約400公尺，今早縣議員陳光軒、温宜靜、頭份市長羅雪珠、市民代表黃宣乾會同自來水公司開挖勘查，發現地下自來水管線有3、4處破洞。

台水解釋，配合苗栗縣政府進行斗牛橋改建工程，當地水源遂從東興給水廠改移至興華中學旁給水廠配送，但原重力流水壓約2公斤，轉換水路後水壓增加至約4公斤，加上當地自來水管線過於老舊，無法承受驟增的水壓，導致局部發生爆裂。

台水先填補破裂的管線，後續將透過水量壓力調控避免再次發生，同時今日也將派員至各家戶了解損失情況。陳光軒指出，水壓尚在正常管線可承受範圍，但因當地管線太過老舊才致爆管，呼籲台水應盡速清查並汰換；台水表示，該地區自來水管線使用20年已達年限，今年10月將提報優先汰換，可望於明年全面更新。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/