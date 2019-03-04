野溪護岸工程施作 汐止社區用水變成黃泥水

2019-03-04 15:12

〔記者俞肇福／新北報導〕新北汐止區汐萬路瑞士山莊瑞松花園大樓住戶龍先生向本報投訴，指社區無自來水，住戶平日都是抽取野溪水供住戶民生用水使用，今年初護岸工程施作，導致溪水開始變得混濁，雖然有消毒與家中過濾器處理，住戶都買水飲用，但是黃泥水洗澡渾身發癢，向新北市市長信箱投訴，也未獲回應，希望新上任市長侯友宜幫幫忙，讓他們有乾淨的水可用。

瑞士山莊的當地里長魏語徵表示，不光是瑞士山莊，連一旁的天外天社區也是，都是抽取野溪水到水塔，再送進住戶家中；去年颱風過後，駁坎護岸崩塌，今年初才開始動工，希望趕在7月汛期來臨前完工，但是卻無法避免施工造成黃泥水，這種溪水黃濁現象已經一、兩星期，她被住戶罵到臭頭，可是也沒辦法，工程若停工，颱風來臨誰能負責，只能盡快趕工早日完成。

魏里長說，自來水幹管在山腳下，因為自來水管進入瑞士山莊要進入私有地，早年建商並未拉自來水管；後來，私有地主有拉自來水管、並且打造大型蓄水池，社區要用自來水的人就跟地主分攤水費。

住戶表示，現在如果要拉自來水管進入社區，第一自來水管進入社區費用，管委會不可能出錢（不是每個人都要用），要使用者付費，住戶平均分攤，管線與施工費用頗高，自來水管要經過私有地，須獲得地主同意，才讓社區使用自來水的問題，幾十年沒辦法解決。

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