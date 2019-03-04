太平溪路堤共構將造成新交通瓶頸 饒慶鈴：將爭取銜接道路改善

2019-03-04 13:08

［記者張存薇／台東報導］為改善台九線台東市區經綠色隧道往縱谷的交通壅塞，台東縣政府太平溪路堤共構計畫預計年底完工，不過通車後將造成綠色隧道口、路堤共構終點處新的交通瓶頸，縣長饒慶鈴今天前往視察工程進度，也表示，會再爭取路堤共構往北延伸銜接公路總局的台九線改善工程。

台東市區通往縱谷地區以更生北路為主要道路，往北經綠色隧道時因路幅狹窄，逢年過節易造成塞車情況，因此縣府爭取太平路路堤共構工程，從市區的馬蘭橋到綠色隧道口太平橋間以太平溪堤防堤頂作為道路，建設處長吳慶榮表示，目前硬體工程大致完工，但必須等台電電塔遷移，預計明年春節前可完工通車。

但太平溪路堤共構終點在太平橋頭，完工通車後勢必與台九線綠色隧道車潮會流，造成新的交通瓶頸，饒慶鈴表示，公路總局台九線瓶頸路段改善計畫已通過環評，其中卑南鄉檳榔橋至綠色隧道口將會有新的拓寬改善道路，縣府將爭取經費延伸路堤共構工程至公路總局規劃的新道路，只要公路總局路線完成定線，縣府就會開始爭取、規劃作業。

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