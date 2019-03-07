天天吃好料》台中海記醬油雞 60年新加坡美味

2019-03-07 09:20

〔記者張菁雅／台中報導〕新加坡的「海記醬油雞」（HAIKEE）已有60年歷史，去年12月，「海記醬油雞」飄洋過海到台中市餐飲一級戰區－公益路，開設台灣第1家店，招牌的醬油雞、海南白雞受到饕客喜愛，開幕以來僅短短幾個月，就成為台中美食名店。

「海記醬油雞」在1959年創立，目前已傳至第3代兄弟檔王建強與王建榮，他們的爺爺王世漢原本居住在海南島，為了生活，王世漢到南洋打拚，他拉著沉重的卡車，在新加坡著名的海山（Upper Cross Street）賣雞飯，因為對料理的堅持，生意越來越好，幾年後有了自己的店面，販售自創的醬油雞。

「海記」去年9月曾在台中中友百貨設立快閃店，19天的營業額破百萬元，1天賣出60隻雞，興起正式進軍台灣市場的念頭，也因為這次經驗，台灣海記公司取得代理權後，決定將台灣第1家店設在台中市。業者Linda表示，「海記」的醬油雞，與港式不同，用煮油雞的高湯，加上兩種老抽、糖、鹽、八角等做成滷汁，在最後一道手續，會把整隻雞浸置於滷汁，讓味道完全滲入雞肉，雞隻表面也呈現醬油色，吃起來滿口都是醬油的鹹香氣，因此稱為醬油雞。

除了醬油雞，「海記」也賣海南雞飯、叉燒、燒肉，這4樣主菜可以單點，也可以雙拼、三拼，主食可選擇雞味飯或全蛋麵，而配菜有青菜、滷蛋，以及酥脆的炸雲吞、滷到入味的豆干。業者還免費提供沙薑蔥醬、薑醋醬和特製辣椒醬，喜歡重口味的人可以嘗試不同醬料，醬料區旁邊的一鍋雞湯同樣是免費取用。另外，店內也有多道特色小菜，其中，鹹魚蒸肉餅是台灣限定，鹹魚選用鯰魚加上南洋香料醃製，風味特殊。

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