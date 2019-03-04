彰雲段地層下陷趨緩 高鐵：營運安全無虞

2019-03-04 12:14

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣高鐵今天宣布，去年沿線地層下陷監測報告已完成，數據顯示，高鐵彰雲路段共計4處曾有異常沉陷路段的沉陷幅度均趨緩，且橋墩間角變量發展均在容許範圍內，營運安全無虞。

高鐵指出，自2003年起委託工研院定期辦理沿線地層下陷監測作業，同時持續針對軌道平整度進行檢測，未來高鐵仍將持續辦理監測工作，並視需要辦理預防性維護工程，以確保高鐵安全，敬請旅客安心搭乘。

高鐵沿線4處曾異常沉陷的路段，包括TK203彰化溪州路段、TK218雲林車站、TK221跨越雲158縣道處、TK224跨越台78縣道處。根據監測報告，4處沉陷量均逐年遞減，彰化溪州路段近3年分別為3.2、2.6、2.5公分；雲林車站分別為5.1、4.0、3.5公分；跨越雲158縣道處分別為3.8、2.8、2.4公分；跨越台78線道處分別為4.0、3.1、2.8公分，顯示地層下陷防治已初見成效。

高鐵強調，地層下陷對高速鐵路最主要的影響，在於差異沉陷所造成的軌道坡度變化，目前測得數據顯示，彰雲路段雖有下陷情況，但皆屬大面積均勻沉陷，高鐵橋墩間角變量與軌道平整度均在容許範圍內。

高鐵指出，2010年曾透過調整「盤式支承墊」與軌道等方式，調整軌道線型，確保軌道平整符合高速鐵路行車標準，今後亦將定期進行軌道檢測，並作必要處置，以維護營運及旅客安全。

高鐵表示，地層下陷是國家資源與國土保育的重要課題，若下陷幅度持續擴大，將廣泛影響人民生活。目前行政院已就地層下陷與水資源分配管理提出多項具體對策，在政策領導與地方政府、人民的共同配合與支持下，高鐵沿線地層下陷問題才能有效緩解。

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