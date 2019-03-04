育達科大爆「黑工」事件 外籍生控：為夢想成奴隸

2019-03-04 12:12

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委張廖萬堅、黃國書，今踢爆苗栗育達科技大學涉嫌透過與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓學生來台攻讀碩士，卻強迫訂立非法打工契約，強逼學生不得拒絕工作安排，否則視同違約，要「自願退學」，契約還設保密條款，洩漏要罰50萬元；對此，教育部政務次長劉孟奇承諾將「管到底」，並移送檢調偵辦。

繼去年爆發康寧大學、醒吾科技大學「黑工」事件後，立委再揭露育達科大疑有相同情況，今召開「國際研究生淪為非法學工？教育部切勿坐視不管」記者會，要求教育部必須拿出具體辦法，建立各校招攬國際生的合理監督輔導機制，並暢通國際生的溝通申訴管道，主動防範類似事件，避免傷害台灣國際形象。

張廖萬堅說，這批菲律賓學生於去年來台，約52人。據學生投訴，負責招募、代辦留學的「中華飛世文化教育發展協會」，當初並未告知需打工，也未說明工作內容、待遇等；入境後卻被另一間華維思公司要求簽署「工讀計畫協議書」，需依安排從事勞力工作並簽訂保密條款，一旦洩漏工作內容，需賠償50萬元。

受害研究生Raymark指出，事前並未被充份告知學費金額或工讀內容，後來知道工作性質危險又辛苦，且與所學無關，真的很錯愕，「為了實踐夢想而成了奴隸」。另名受害女學生Trixie則啜泣表示，工作時間是下午4點到半夜12點，每天早上起床都止不住淚水，因為手指實在太痛了。

對此，教育部技職司司長楊玉蕙表示，教育部應幫學生廢止協議，將不當被扣除的服務諮詢費歸還給學生，學生若仍想在台灣就學，應恢復其學籍，不允許校方以恐嚇的方式威脅學生，不容許個別學校不合法的行為，損傷台灣的高教形象。針對業者是否涉及刑事責任，教育部也將移送檢調單位追查。

教育部政務次長劉孟奇則先向在場同學道歉，並特別用英文對受害學生說：「我們的職責是保護你們的權益」，呼籲學校不要挑戰教育部，一定要充分保障學生權益，強調此個案教育部會「管到底」；劉強調，保密協議是完全違法的事，他已看過學生薪資單，每月扣1萬1千元，校方說不知情有點離譜。

張廖萬堅指出，飛世與華維思的負責人是夫妻，與育達顯有合謀嫌疑；教育部應深入追查究責，保障已來台學生權益，仍有在台就讀意願者，必須積極協助並維護權益，有關學生工資的不明代扣款項，勞動部也要介入，幫學生取回應得的薪資、追回業者違法收取的仲介費，並移送違法的仲介業者。

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