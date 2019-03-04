涉迫外籍研究生打黑工 育達科大駁斥、願受調查

2019-03-04 14:02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕民進黨立法委員張廖萬堅、黃國書今陪同菲律賓籍來台攻讀碩士的學生開記者會，指控苗栗育達科技大學以退學為脅，強迫外籍學生非法打工。育達科大則發聲明反駁，強調外籍學生工讀均須先取得合法工作證，部分學生以個人名義與校外機構簽約者，已協助解約並追討支付款項，校方更從未以「自動退學」要脅學生配合。

育達科大表示，目前校內菲籍碩士班學生約40名，部分學生因有經濟需求，故校方會協助推薦距離較近、交通便利的企業供學生選擇，但訂有工讀規定，學期中打工每週不得超過20小時，暑假則不得超過40小時。

今日有學生控訴遭強迫非法打工，校方徹查後發現為學生以個人名義與校外機構簽約，除已協助解約外，若有涉及不法也將協助追討支付款項，維護學生權益；而校方從未以「不配合就自動退學」為脅強迫學生工讀，目前有轉退學意願學生皆因家人及個人志趣不合等因素。

校方強調，外籍學生皆須取得合法工作證後，才能參與工讀，絕無違法打黑工情事，而部分學生疑工作超時，將加強法規教育及生活輔導，未來也願意接受教育部定期或無預警訪視。

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